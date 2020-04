Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni puntata stasera 26 aprile 2020

CHE TEMPO CHE FA OSPITI E ANTICIPAZIONI – Stasera, domenica 26 aprile 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che ogni settimana dà spazio a tanti ospiti, con esclusive ed interviste ai personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Il conduttore, come sempre, sarà affiancato (in collegamento da casa, vista l’emergenza Coronavirus) da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In attesa di stasera, vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format Che Tempo Che Farà).

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera

La trasmissione, anche questa sera, sarà ampiamente dedicata all’emergenza Coronavirus: tra gli ospiti, il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora e Renzo Piano.

L’architetto e senatore a vita, premio Pritzker nel 1998, sarà ospite del programma di Fabio Fazio nel giorno in cui viene issata in quota l’ultima campata prevista dal progetto del nuovo Ponte di Genova. Dopo il tragico crollo del 14 agosto 2018, Renzo Piano ha ideato il progetto del nuovo Ponte di Genova e lo ha ceduto gratuitamente, immaginando il nuovo ponte come un nastro leggero illuminato da 43 vele di luce in memoria delle 43 vittime del crollo. Il 28 giugno scorso è stato abbattuto il lato est del Ponte Morandi, dando definitivamente il via alla ricostruzione. Il 1° ottobre 2019 a 414 giorni dal crollo è nato il nuovo viadotto sul Polcevera ed è stato posato il primo impalcato tra le pile 5 e 6 a 50 metri d’altezza. Il 26 aprile 2020 viene issata in quota l’ultima campata.

Tra gli altri ospiti di stasera di Che tempo che fa anche il dottor Riccardo Dalla Favera, il compositore Nicola Piovani, il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, il dottor Pier Luigi Lopalco, il dottor Mauro Salizzoni, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, l’attivista e dirigente sindacale Aboubakar Soumahoro. E ancora: Carlo Cottarelli, Enrico Brignano e tutti i corrispondenti della Rai dalle principali città del mondo.

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

A Che Tempo Che Farà, che precede il programma di Fazio, vedremo ancora una volta gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. In più il direttore di Rai News 24 Antonio Di Bella.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

Anche questa sera la puntata si chiuderà con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: a sedere saranno Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz. L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 26 aprile 2020, a partire dalle ore 19,40 su Rai 2.

