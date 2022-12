Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 18 dicembre 2022

Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 18 dicembre 2022, di Che tempo che fa 2022-2023? Stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Nella puntata di stasera, domenica 18 dicembre, su Rai 3 di Che Tempo Che Fa, saranno ospiti:

Ospite della puntata Roberto Bolle, che tornerà il Primo dell’Anno su Rai 1 con la sesta edizione di “Danza con me”. E ancora, Alessandro Borghi e Luca Marinelli, protagonisti de “Le otto montagne”, il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Tra gli altri ospiti: Kyle Holen, Head of Development, Oncology and Therapeutics della farmaceutica Moderna, l’economista Tito Boeri, il direttore de “La Stampa” Massimo Giannini, Ferruccio de Bortoli, la corrispondente Rai dall’Ucraina Stefania Battistini.

Che tempo che fa – Il tavolo

Abbiamo visto gli ospiti Che tempo che fa, ma quali sono quelli del Tavolo? Gli ospiti oggi saranno:

Oltre a Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, saranno ospiti la Gialappa’s Band; Alexia, a pochi giorni dall’uscita della raccolta My XMas, 10 canzoni natalizie in inglese riarrangiate per l’occasione, l’astrologo Paolo Fox con le previsioni per il 2023, lo Chef e giudice di MasterChef Bruno Barbieri, Simona Ventura, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 18 dicembre 2022, ma dove vedere la puntata in diretta tv e live streaming? Il programma di Fabio Fazio va in onda tutte le domeniche sera, a partire dalle ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto tre del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Volete recuperare una puntata persa? Niente panico, sempre su Rai Play trovate tutte le puntate trasmesse grazie alla funzione on demand.