Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 19 febbraio 2023 Rai 3

Questa sera, domenica 19 febbraio 2023, alle ore 20 su Rai 3 va in onda il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Nino Frassica, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 19 febbraio, di Che tempo che fa 2022-2023.

Anticipazioni e ospiti

Fabio Fazio intervisterà Renato Zero che presenterà il suo tour Zero a Zero – Una sfida in musica con cui dal 7 marzo girerà i palasport d’Italia, l’intervista sarà l’occasione per raccontarsi tra ricordi della sua carriera e prospettive del presente.

Ci saranno Vera Politkovkaja, figlia di Anna Politkovskaja, giornalista della Novaja Gazeta e autrice del libro Una madre. La vita e la passione per la verità di Anna Politkovskaja. Insieme a Roberto Saviano si toccheranno i temi dell’attualità, mentre con Franco Locatelli Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele si parlerà di salute.

Ci sarà Elodie reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo in cui ha conquistato tutti con il brano Due, oltre a cantare la canzone, Elodie racconterà la sua esperienza al Festival e le prossime tappe della sua carriera. Don Davide Banzato presenterà il libro Cerca il tuo Orizzonte. Rialzarsi e ripartire oggi in cui dialoga con Papa Francesco.

A chiudere la serata “Il Tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la Signora Coriandoli. Tra gli ospiti: Federica Brignone la campionessa di sci reduce dalla medaglia d’oro della combinata e d’argento nello slalom gigante, coronamento di una carriera con ventuno vittorie nella Coppa del mondo, tre medaglie olimpiche. Ospiti al Tavolo Colapesce Dimartino che con Splash a Sanremo hanno vinto il Premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web Lucio Dalla e il premio Mia Martini della Critica e debuttano al cinema con La primavera della mia vita. Attorno al tavolo Elio, Paolo Rossi a teatro con Pane e Libertà, Paolo Jannacci che nel libro Enzo Jannacci – Ecco tutto qui racconta con Enzo Gentile il lascio culturale del padre.

Streaming e tv

Dove vedere Che tempo che fa in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda tutte le domeniche sera, ore 20, in chiaro (gratis) su Rai 3 (tasto 3 del telecomando digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.