Perché Che tempo che fa stasera non va in onda: il motivo

Perché oggi – domenica 4 giugno 2023 – Che tempo che fa non va in onda su Rai 3? Il talk condotto da Fabio Fazio non va in onda semplicemente perché domenica scorsa è stata trasmessa l’ultima puntata della stagione 2022-2023. Ma non solo: si è trattata anche dell’ultima puntata su Rai 3 dato che, come noto, dal prossimo anno il programma di Fabio Fazio andrà in onda sul NOVE. Quando? Una data non è stata ufficializzata, ma non sarà prima del prossimo settembre/ottobre.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Che tempo che fa stasera – 4 giugno 2023 – non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso la domenica sera su Rai 3 a partire dalle ore 2o. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma il talk di Fabio Fazio è disponibile anche in streaming. Come? Su RaiPlay.it piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer sia per i dispositivi iOS e Android.