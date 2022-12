Che tempo che fa non va in onda oggi: perché, il motivo

Perché oggi – domenica 25 dicembre 2022 – Che tempo che fa non va in onda? Il talk di Rai 3 condotto da Fabio Fazio non va in onda perché oggi è Natale. Il programma di Fabio Fazio non va in onda per rispettare il giorno di festa e concedere ai propri lavoratori qualche giorno di riposo. Il popolarissimo programma, che quest’anno festeggia 20 anni, tornerà regolarmente ogni domenica su Rai 3 dopo le feste, con tanti ospiti di prestigio, intervista e l’iconico Tavolo.

Quella di domenica scorsa, 19 dicembre 2022, è stata l’ultima puntata dell’anno. La fine della prima parte di stagione per poi riprendere con nuove puntate dopo le feste natalizie. Al suo posto Rai 3 propone questa sera il divertente film Non c’è più religione. Una commedia con Claudio Bisio e Alessandro Gassmann.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Che tempo che fa stasera non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso la domenica sera su Rai 3 a partire dalle ore 2o. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 103 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma il talk di Fabio Fazio è disponibile anche in streaming. Come? Su RaiPlay.it piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer sia per i dispositivi iOS e Android.