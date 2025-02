Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 9 febbraio 2025

Questa sera, domenica 9 febbraio 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 9 febbraio, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata l’imprenditore statunitense Bill Gates il direttore e conduttore artistico del Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti. E ancora: l’europarlamentare Ilaria Salis, Al Bano; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista del Corriere della Sera Aldo Cazzullo, nelle librerie con il saggio “Craxi. L’ultimo vero politico”; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.

Chiude la serata il consueto appuntamento con “Il Tavolo”. Oltre agli immancabili Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, saranno presenti Flora e Miro Tabanelli, i primi italiani di sempre a vincere la Medaglia d’Oro ai prestigiosi X-Games degli sport invernali nel big air, Franco Oppini; Peppe Vessicchio; Giucas Casella; Francesca Manzini. Torna al tavolo anche Al Bano.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 9 febbraio, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.