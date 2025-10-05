Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:35
Home
Home » Spettacoli » TV
TV

Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 5 ottobre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 5 ottobre 2025

Questa sera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 5 ottobre, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

La nuova stagione di “Che tempo che fa” si aprirà con due ospiti di livello internazionale. L’attore di Hollywood e attivista per i diritti umani, Richard Gere, interverrà in studio in occasione dell’uscita del documentario “Dalai Lama – La saggezza della felicità”, di cui è anche produttore, atteso al cinema dal 13 al 15 ottobre. Spazio poi all’autore del bestseller “Il Codice da Vinci”, Dan Brown, in tour mondiale per presentare il sesto episodio della fortunata saga di Robert Langdon, intitolato “L’ultimo segreto”.
Attese tra gli ospiti anche la conduttrice Mara Venier, che ha appena iniziato la sua diciassettesima stagione alla guida di “Domenica In”; la cantante Ornella Vanoni; e il presentatore tv Enzo Iacchetti, che presenterà la sua prima autobiografia “25 minuti di felicità – Senza mai perdere la malinconia”.
Spazio poi agli approfondimenti con Armanda Colusso, madre del cooperante Alberto Trentini arrestato in Venezuela; e con i giornalisti Giovanni Floris, che presenterà il suo nuovo saggio “Asini che volano”; e Cecilia Sala, che illustrerà il suo ultimo libro “I figli dell’odio – La radicalizzazione di Israele. La distruzione della Palestina. L’umiliazione dell’Iran”. Attesi in studio anche l’inviato di Avvenire, Nello Scavo, l’editorialista di Repubblica, Massimo Giannini, in attesa del suo debutto sul Nove con “Circo Massimo”; il virologo Roberto Burioni; e lo scrittore Michele Serra.
Tornerà anche l’immancabile appuntamento con “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo”, che vedrà riunirsi Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Francesco Paolantoni, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani, Giucas Casella e Diego Abatantuono. Spazio però anche a Mara Venier, Enzo Iacchetti, Giovanni Esposito e Serena Brancale, che si esibirà in diretta nella sua hit “Serenata”, disco d’oro nella versione con Alessandra Amoroso.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 5 ottobre, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
