Home » Spettacoli » TV
TV

Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 25 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 25 gennaio 2026

Questa sera, domenica 25 gennaio 2026, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 25 gennaio, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Noah Wyle ospite in esclusiva della puntata. Fabio Fazio intervista il vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award come Miglior attore protagonista per la serie di enorme successo internazionale “The Pitt”, di cui è anche produttore, in occasione del debutto della seconda stagione in esclusiva su HBO Max.

Claudio Regeni, Paola Deffendi e l’avvocata Alessandra Ballerini, a dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, avvenuto il 25 gennaio 2016 al Cairo, a cui è dedicato il documentario “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”.

Ospite a Che Tempo che fa anche il premio Oscar Paolo Sorrentino, al cinema con “La grazia”, presentato in anteprima alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, accolto con 8 minuti di applausi e standing ovation, e per cui Toni Servillo ha vinto, tra gli altri premi, la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione maschile.

E ancora: Walter Veltroni, autore del ciclo di romanzi gialli con protagonista il commissario di polizia Giovanni Buonvino, giunto al sesto capitolo, “Buonvino e l’omicidio dei ragazzi”; Christian De Sica e Lillo, protagonisti del nuovo film di Eros Puglielli “Agata Christian – Delitto sulle nevi”; il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, in uscita con “Le simmetrie nascoste. Perché la fisica è alle radici dell’intelligenza artificiale di oggi e di domani”; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa, autore del nuovo saggio “L’antidoto”; Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Noemi live con il singolo “Bianca”; Nino Frassica; Mara Maionchi; Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band protagonisti della seconda edizione di “Red Carpet – Vip al Tappeto”; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Diego Abatantuono; Lillo; Cristiano Malgioglio; l’astrologo Simon & The Stars; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 25 gennaio 2026, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
