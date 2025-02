Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 2 febbraio 2025

Questa sera, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 2 febbraio, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata di stasera ci sarà l’attore hollywoodiano Adrien Brody, che interverrà in occasione dell’uscita del nuovo film di Brady Corbet “The Brutalist”, in sala dal 6 febbraio e che ha già vinto il Leone d’Argento per la Miglior Regia al Festival di Venezia e tre Golden Globe e ottenuto ben 10 nominations ai prossimi Oscar, tra cui quella come Miglior attore protagonista per lo stesso Brody, che a gennaio ha ricevuto il Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico.

Il programma ospiterà poi anche Claudio Regeni e Paola Deffendi, genitori di Giulio Regeni, a nove anni dal ritrovamento del corpo del figlio, avvenuto il 3 febbraio 2016 in Egitto. Ma interverrà anche Paola Egonu, che a gennaio è stata nominata miglior giocatrice del mondo nel 2024 da Volleyball World, dopo aver vinto l’oro olimpico con la Nazionale femminile di pallavolo ai Giochi di Parigi, dove è stata eletta miglior giocatrice e miglior opposto del torneo.

Ci sarà spazio anche per la musica con Lazza, Disco di Diamante con il suo ultimo album “Sirio”. Ma il programma ospiterà anche il cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans Don Mattia Ferrari; il professor Roberto Burioni, docente ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il vicepresidente di Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca Maurizio Scaltriti, che presenterà il suo libro “’Non se, ma quando. Cancro: le cure di oggi, le cure di domani’”, in libreria dal prossimo 4 febbraio; e i giornalisti Marianna Aprile, Nello Scavo, Massimo Giannini e Michele Serra.

All’immancabile appuntamento di fine serata “Che tempo che fa – Il Tavolo” saranno invece presenti Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura, che ospiteranno: Peppe Vessicchio; Marino Bartoletti, in libreria con la versione aggiornata del “Almanacco del Festival di Sanremo” e con il romanzo “Il Festival degli Dei”; Nek, conduttore della nuova edizione di “Dalla strada al palco”; Alex Britti, coach della terza stagione del talent show “Ora o mai più”; e Gigi Marzullo.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 2 febbraio, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.