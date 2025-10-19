Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 19 ottobre 2025

Questa sera, domenica 19 ottobre 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 19 ottobre, di Che Tempo Che Fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

La puntata di Che Tempo Che Fa di oggi, domenica 19 ottobre 2025, ospiterà in esclusiva la leggenda del rock Bruce Springsteen, insieme all’attore Jeremy Allen White, che interpreta proprio “The Boss” nel film biopic Springsteen: Liberami dal Nulla, in uscita nelle sale italiane il 23 ottobre.

Fabio Fazio intervisterà poi Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono, protagonisti della nuova pellicola di Riccardo Milani dal titolo La vita va così (debutto al cinema il 23 ottobre), ispirato alla vera storia del pastore sardo Ovidio Marras.

In studio anche Pupi Avati, che a maggio scorso ha vinto il David di Donatello alla carriera: a Che Tempo Che Fa, il regista presenterà il suo nuovo libro dal titolo Rinnamorarsi. Cronaca di sentimenti veri e immaginari.

Nell’elenco degli ospiti figurano anche: il sacerdote Don Davide Banzato, noto volto televisivo e radiofonico; il microbiologo Roberto Burioni, professore ordinario all’Università Vita-Salute San Raffaele; il fisico Carlo Rovelli, autore del libro Sull’eguaglianza di tutte le cose – Lezioni americane; i giornalisti Cecilia Sala, Massimo Giannini, Francesco Costa, Marco Varvello e Michele Serra.

Al consueto Tavolo che chiuderà la puntata siederanno infine: Mara Venier, Francesco Gabbani, Nino Frassica, Mara Maionchi, Mago Forest, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Aldo Vitali, Diego Abatantuono, Gigi Marzullo e Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 19 ottobre, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.