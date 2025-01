Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 19 gennaio 2025

Questa sera, domenica 19 gennaio 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 19 gennaio, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di Che Tempo Che Fa di oggi, domenica 19 gennaio, saranno ospiti speciali Papa Francesco, che parlerà della sua autobiografia “Spera”, e la giornalista Cecilia Sala, reduce da tre settimane di detenzione nel carcere iraniano di Evin.

In studio anche Max Pezzali, protagonista dello show “Max Forever – Questo Pala non è un albergo”. Fabio De Luigi e Valentina Lodovini presenteranno poi il loro film “10 giorni con i suo”.

Nella parte del programma dedicata all’approfondimento giornalistico ci saranno il virologo Roberto Burioni e i giornalisti Antonio Di Bella (in collegamento da Washington), Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini, Michele Serra e l’influencer Edoardo Prati.

Chiuderà la serata l’appuntamento con “Che Tempo Che Fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Max Giusti e Simona Ventura. Ospiti del tavolo saranno Elia Nuzzolo, che ha interpretato Max Pezzali nella serie tv “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, lo stesso Max Pezzali, l’astrologo Simon & The Stars, Giovanni Esposito e Gigi Marzullo.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 19 gennaio, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.