Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 18 maggio 2025

Questa sera, domenica 18 maggio 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 18 maggio, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

L’ultima puntata della stagione 2024/2025 di Che tempo che fa, condotto su Nove da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, vedrà come ospite speciale Renzo Arbore, che ripercorrerà gli oltre cinquant’anni della sua carriera e celebrerà in diretta i quarant’anni del varietà Quelli della notte che ha lanciato personaggi come Nino Frassica e Marisa Laurito e tormentoni come “Ma la notte no”. Spazio poi alla politica con l’intervista di Fabio Fazio alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein. A seguire Diego Abatantuono, che domani festeggerà 70 anni, con cui il conduttore ripercorrerà tutta la carriera cinematografica con film firmati da registi quali Gabriele Salvatores, Ettore Scola e Pupi Avati. Ancora cinema con Alessandro Gassmann, che presenterà il suo ultimo film, “Mani Nude”, tratto da un romanzo di Paola Barbato e presentato al Festival di Roma. La serata continuerà con una serie di ospiti tratti dal mondo della cultura. In primis Concita De Gregorio, che presenterà il suo ultimo libro “Di madre in figlia”, un ritratto a più voci di tre generazioni. Poi gli editorialisti del Corriere della Sera e di Repubblica, Ferruccio de Bortoli e Massimo Giannini; quindi la giornalista Cecilia Sala; il virologo dell’Università San Raffaele di Milano, Roberto Burioni; e infine lo scrittore Michele Serra. La parte finale della puntata sarà dedicata al consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo e i suoi ospiti: Nino Frassica, Mara Maionchi, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, Max Giusti, Ubaldo Pantani, Maurizio Ferrini, Diego Abatantuono, Giucas Casella. A questi si aggiungeranno poi: Noemi, con un’esibizione dal vivo del suo nuovo brano “Non sono io”; il duo comico Ale e Franz; e Gigi Marzullo.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 18 maggio, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.