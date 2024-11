Ospite della puntata sarà Andrea Bocelli, in occasione del trentesimo anniversario della sua carriera internazionale che vanta 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 6 nomination ai Grammy Awards e 6 nomination ai Latin Grammy Awards. Bocelli sarà prossimamente in tv con due serate evento dedicate a “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, film-concerto diretto da Sam Wrech. In studio anche il Premio Oscar Gabriele Salvatores e Pierfrancesco Favino, regista e attore protagonista del film “Napoli – New York”, nei cinema dal 21 novembre, tratto da una sceneggiatura di Federico Fellini e Tullio Pinelli. E ancora Lucia Annibali, difensora civica della Regione Toscana e autrice del libro in uscita il prossimo 19 novembre “Il futuro mi aspetta. Ho scelto di rinascere”, scritto insieme alla giornalista Daniela Palumbo a oltre 10 anni di distanza dall’aggressione subita, in cui racconta la propria storia e affronta il tema della violenza di genere; Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista e professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, nelle librerie con “Corpo, umano”; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; lo scrittore Premio Strega e Premio Campiello Antonio Scurati; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; il direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra.

Chiude la serata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con Nino Frassica, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: Sofia Raffaeli, vincitrice della medaglia di bronzo nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi, prima medaglia olimpica individuale per l’Italia nella storia di questa disciplina; Clara, live con il singolo “Nero gotico”; la conduttrice di “Bake Off – Dolci in forno” Benedetta Parodi e il telecronista sportivo Fabio Caressa, autori a quattro mani di “Calcio e pepe. Insieme è meglio”; Giovanni Esposito, tra i protagonisti della nuova stagione di “Vita da Carlo”, serie interpretata e diretta da Carlo Verdone; l’attrice, imitatrice e conduttrice radiofonica Francesca Manzini; il giornalista Giovanni Terzi, prossimamente in libreria con “L’ultimo sguardo di Yara. Una storia italiana”.