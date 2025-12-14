Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 14 dicembre 2025

Questa sera, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 14 dicembre, di Che tempo che fa 2025-2026.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti della puntata: Alessandro Siani, protagonista nei teatri d’Italia del nuovo one man show “Fake News”; i giudici della 15a edizione di “Masterchef Italia” Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli; Lucio Corsi, personaggio e artista più cercato nel 2025 su Google Italia, live per la prima volta con il nuovo singolo “Notte di Natale”, uscito lo scorso 21 novembre.

E ancora: Roberto Saviano; l’economista Carlo Cottarelli; la giornalista Cecilia Sala; l’editorialista de la Repubblica Massimo Giannini; lo psichiatra, psicoanalista e professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Sapienza Università di Roma Vittorio Lingiardi, autore del nuovo libro “Farsi Male. Variazioni sul masochismo”; Silvio Garattini, fondatore e Presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Michele Serra.

A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – il Tavolo” con: Serena Autieri, nelle librerie con “Baciarsi a Napoli. Viaggio sentimentale nel cuore di una città”; Enzo Iacchetti; Alessia Marcuzzi; Giovanni Esposito, nel cast del film “Jay Kelly” insieme a George Clooney, Adam Sandler e Laura Dern e nei teatri con “Benvenuti in casa Esposito”; Cristiano Malgioglio; Nino Frassica; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; la Signora Coriandoli; Francesco Paolantoni; Ubaldo Pantani; Diego Abatantuono; Giucas Casella; Alessandro Siani.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 14 dicembre, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.