Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni puntata stasera 29 marzo 2020 | Rai 2

CHE TEMPO CHE FA OSPITI E ANTICIPAZIONI – Stasera, domenica 29 marzo 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che ogni settimana dà spazio a tanti ospiti, con esclusive ed interviste ai personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Il conduttore, come sempre, sarà affiancato (in collegamento da casa, vista l’emergenza coronavirus) da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

In attesa di stasera, vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format Che Tempo Che Farà).

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera

La trasmissione sarà ampiamente dedicata all’emergenza Coronavirus: diversi contributi e collegamenti sul tema sono previsti sia nell’appuntamento delle ore 21.00 sia in quello precedente delle ore 19.40 con Che Tempo Che Farà. Di seguito l’elenco completo degli ospiti della puntata di Che tempo che fa in onda stasera:

Il Ministro della Salute Roberto Speranza; il virologo Roberto Burioni; il sindaco di Brescia Emilio Del Bono; il fondatore e direttore esecutivo di Emergency Gino Strada; il vice direttore scientifico dell’ospedale San Raffaele e membro del Gruppo Farmaci Unità di crisi COVID Regione Lombardia Fabio Ciceri; il direttore del Dipartimento di Emergenza, urgenza e area critica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Luca Lorini.

Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi, Rino Pellino da Berlino, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid.

E ancora: l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi; l’astronauta Luca Parmitano, primo italiano scelto come Comandante della Stazione Spaziale Internazionale; il pilota e campione paralimpico Alex Zanardi; la campionessa di nuoto Federica Pellegrini; Giuliano Sangiorgi dei Negramaro per una speciale esibizione live e il comico Giorgio Panariello.

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

A Che Tempo Che Farà, che precede il programma di Fazio, vedremo ancora una volta gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

Anche questa sera la puntata si chiuderà con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo: a sedere saranno Gigi Marzullo, Mago Forest, Ale e Franz.

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 22 marzo 2020, a partire dalle ore 19,40 su Rai 2.