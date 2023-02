Che serata straordinaria, il testo della canzone di Chiara Francini al Festival di Sanremo 2023

Qual è il testo di Che serata straordinaria, la canzone cantata da Chiara Francini e Amadeus nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2023? L’attrice toscana è la co-conduttrice di questa serata dedicata alle Cover e ai duetti. Ecco il testo.

È una domenica bruttina sbuffavo, poco prima di uno show sola in camerino. tra un po’ d’ansia e un lustrino, quando il mio WhatsApp s’illuminò. 2Ciao Chiara non ci crederai sono Amadeus. Non c’è una conduttrice come te, vola insieme a me a Sanremo, tra un fiore e una canzone e nulla più”. Che serata straordinaria insieme a te.

Poi un bel giorno al tg mi hai annunciato e stasera eccomi qua. Ciao mamma, iniziamo adesso ma chissà quando finiamo perché qua succede tutto e anche di più. Che serata straordinaria insieme a te.

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Che serata straordinaria, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.