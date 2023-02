Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata

Stasera, giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la settima puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tra Emiliano e Sara le cose non andranno nel verso sperato e il piano di Azzurra sembra essere vicino al fallimento. Intanto Ludovica e Cate decideranno di fare affidamento ad un app di incontri per cercare l’anima gemella: peccato, però, che i loro appuntamenti si riveleranno fallimentari.

Suor Teresa, invece, prenderà in mano le redini della situazione per quanto riguarda il piccolo Elia e metterà alle strette anche Azzurra: le darà un massimo di 48 ore di tempo, dopodiché si rivolgerà agli assistenti sociali per far sì che il bambino possa avere una nuova famiglia. Intanto Emiliano si comporterà in maniera strana in convento, quasi come se stesse nascondendo una donna: un modo di fare che desterà i sospetti di Sara.

Che Dio ci aiuti 7: il cast

Abbiamo visto la trama della settima puntata di Che Dio ci aiuti 7, ma qual è il cast completo della settima stagione? Intanto va detto che non torneranno: Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penny), Isabella Mottinelli (Carolina), Simonetta Columbu (Ginevra). Ma vedremo:

Elena Sofia Ricci: Suor Angela

Francesca Chillemi: Azzurra

Valeria Fabrizi: Suor Costanza

Pierpaolo Spollon: Emiliano

Fiorenza Pieri: Suor Teresa

Federica Pagliaroli: Sara

Emma Valenti: Ludovica Perini

Ileana D’Ambra: Catena Saltalamacchia

Valerio Di Domenicantonio: Elia

Filippo De Carli: Ettore

Michele Spadavecchia

Elena D’Amario: mamma di Elia

Orietta Berti: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.