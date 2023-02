Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata

Stasera, martedì 21 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Azzurra continuerà a fare il tifo per la coppia composta da Sara ed Emiliano, augurandosi che tra i due possa trionfare l’amore e diventare così una coppia a tutti gli effetti. La novizia, infatti, è certa del fatto che i due ragazzi possano essere i “genitori” ideali per il piccolo Elia e continuerà a fare il tifo per loro. Intanto Cate è innamorata di Giuseppe, ma la storia d’amore tra i due non andrà mai in porto e non si concretizzerà mai del tutto. Intanto, per Ettore, arriverà il momento di presentare Ludovica ai suoi genitori: come andrà questo primo incontro?

E poi ancora, le anticipazioni sulla nuova puntata del 21 febbraio rivelano che Suor Teresa deciderà di supportare Azzurra nel suo piano per far sì che tra Emiliano e Sara possa sbocciare l’amore e nascere una relazione. Tuttavia, Suor Teresa prima di dare l’ok definitivo, deciderà di mettere alla prova Sara: vuole accertarsi che la ragazza possa essere una buona madre per il piccolo Elia.

Che Dio ci aiuti 7: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7, ma qual è il cast completo della settima stagione? Intanto va detto che non torneranno: Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penny), Isabella Mottinelli (Carolina), Simonetta Columbu (Ginevra). Ma vedremo:

Elena Sofia Ricci: Suor Angela

Francesca Chillemi: Azzurra

Valeria Fabrizi: Suor Costanza

Pierpaolo Spollon: Emiliano

Fiorenza Pieri: Suor Teresa

Federica Pagliaroli: Sara

Emma Valenti: Ludovica Perini

Ileana D’Ambra: Catena Saltalamacchia

Valerio Di Domenicantonio: Elia

Filippo De Carli: Ettore

Michele Spadavecchia

Elena D’Amario: mamma di Elia

Orietta Berti: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.