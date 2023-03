Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata

Stasera, giovedì 2 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda l’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio dell’ottava puntata, intitolato La donna senza sonno, Suor Teresa sembra pronta a comunicare a Elia che dovrà lasciare il convento, non intende aspettare un secondo di più, la sua assoluta priorità è dargli una famiglia. Il bambino, quando riceve questa notizia, è distrutto e corre a cercare consolazione da Sara. Ludovica sembra impermeabile ai numerosi tentativi di Ettore di fare pace con lei. La giovane è concentrata sul trovare il modo giusto per dimostrare l’innocenza di sua madre. Emiliano, intanto, si prende cura di Corinna, una paziente che soffre di insonnia dopo avere fatto i conti con un evento traumatico.

Nel secondo episodio dell’ottava puntata, intitolato Non era destino, tra Suor Teresa ed Elia, il rapporto è sempre più affettuoso e la religiosa, nonostante sappia di dovergli trovare una famiglia, fa fatica a lasciarlo andare. Emiliano, una volta risolto il problema di Corinna, inizia a frequentarla. Azzurra nota che Sara è terribilmente gelosa e per questo la invita a svelare i suoi sentimenti a Emiliano. Novità in convento. Arriva Enrico, un ex pugile che ora fa il seminarista. Azzurra non si fida affatto di lui, è convinta che nasconda qualcosa.

Che Dio ci aiuti 7: il cast

Abbiamo visto la trama dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 7, ma qual è il cast completo della settima stagione? Intanto va detto che non torneranno: Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penny), Isabella Mottinelli (Carolina), Simonetta Columbu (Ginevra). Ma vedremo:

Elena Sofia Ricci: Suor Angela

Francesca Chillemi: Azzurra

Valeria Fabrizi: Suor Costanza

Pierpaolo Spollon: Emiliano

Fiorenza Pieri: Suor Teresa

Federica Pagliaroli: Sara

Emma Valenti: Ludovica Perini

Ileana D’Ambra: Catena Saltalamacchia

Valerio Di Domenicantonio: Elia

Filippo De Carli: Ettore

Michele Spadavecchia

Elena D’Amario: mamma di Elia

Orietta Berti: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.