Che Dio ci aiuti 7: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata

Stasera, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la nona puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio della nona puntata, intitolato Sempre con te, nonostante abbia minacciato più volte di chiamare i Servizi Sociali perché si occupino di trovare una famiglia a Elia – non ha mai fatto seguire i fatti alle parole. Azzurra non può non notare l’evidente cambiamento della religiosa. Ludovica, intanto, non riesce in alcun modo a mettersi in contatto con l’uomo che potrebbe scagionare sua madre e ciò la rende di pessimo umore. Sara, intanto, cerca di aiutare Cate che è nervosa per via dell’audizione al Conservatorio. Tuttavia, involontariamente, mette nei guai Emiliano. Suor Costanza torna in convento e incontra Umberto, un amico di infanzia.

Nel secondo episodio della nona puntata di Che Dio ci aiuti 7, intitolato La forma dell’amore, Elia fa il primo incontro con quella che sarà la sua nuova famiglia. Il bambino sembra ormai rassegnato all’idea di lasciare il convento. Suor Teresa è impegnata a mettere in scena la recita sull’infanzia di Gesù. Così, le viene in mente un’idea. Decide di coinvolgere Emiliano, Sara, Corinna e Marco. Il risultato è scoppiettante. Infatti, tra i quattro si scatenano competizione e gelosie. Cate, grazie al coro, ha una possibilità in più di accedere al Conservatorio. Intanto, Ludovica dovrà fare i conti con una verità scioccante che riguarda sua madre e che la costringerà a prendere una decisione molto sofferta. Azzurra scopre un segreto sconvolgente che riguarda Sara e si chiede se sia giusto rivelarlo.

Che Dio ci aiuti 7: il cast

Abbiamo visto la trama dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 7, ma qual è il cast completo della settima stagione? Intanto va detto che non torneranno: Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penny), Isabella Mottinelli (Carolina), Simonetta Columbu (Ginevra). Ma vedremo:

Elena Sofia Ricci: Suor Angela

Francesca Chillemi: Azzurra

Valeria Fabrizi: Suor Costanza

Pierpaolo Spollon: Emiliano

Fiorenza Pieri: Suor Teresa

Federica Pagliaroli: Sara

Emma Valenti: Ludovica Perini

Ileana D’Ambra: Catena Saltalamacchia

Valerio Di Domenicantonio: Elia

Filippo De Carli: Ettore

Michele Spadavecchia

Elena D’Amario: mamma di Elia

Orietta Berti: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.