Che Dio ci aiuti 7 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, giovedì 19 gennaio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7, la nuova stagione della fortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Dove vedere Che Dio ci aiuti 7 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Che Dio ci aiuti 7 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Che Dio ci aiuti 7, ma qual è il cast completo della settima stagione? Intanto va detto che non torneranno: Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penny), Isabella Mottinelli (Carolina), Simonetta Columbu (Ginevra). Ma vedremo:

Elena Sofia Ricci: Suor Angela

Francesca Chillemi: Azzurra

Valeria Fabrizi: Suor Costanza

Pierpaolo Spollon: Emiliano

Fiorenza Pieri: Suor Teresa

Federica Pagliaroli: Sara

Emma Valenti: Ludovica Perini

Ileana D’Ambra: Catena Saltalamacchia

Valerio Di Domenicantonio: Elia

Filippo De Carli: Ettore

Michele Spadavecchia

Elena D’Amario: mamma di Elia

Orietta Berti: se stessa

Che Dio ci aiuti 7 vedrà poi l’addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci). “Ho sempre detto che avrei lasciato ‘Che Dio ci aiuti’ e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno”, ha detto nel 2022 Elena Sofia Ricci a Tv Sorrisi e Canzoni. “Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”.