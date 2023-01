Che Dio ci aiuti 7, quando ci sarà l’addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci)? Le anticipazioni

Quando ci sarà l’addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) a Che Dio ci aiuti 7? Come noto, la settima stagione della fortunata serie tv Rai vedrà l’addio di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) alla fortunata fiction in onda su Rai 1 dal 2011. L’attrice, che ha interpretato la famosa suora sin dalla prima puntata, aveva espresso la volontà di lasciare la serie per dedicarsi ad altro. Considerato però l’affetto verso il personaggio, che ha sicuramente rinverdito la sua carriera, l’interprete ha accettato di ritagliarsi un’ultima volta un piccolo spazio nelle nuove storie. Nel corso di questa stagione ci sarà infatti il passaggio di staffetta tra Suor Angela e la giovane Azzurra (Francesca Chillemi).

Quando? “Ho sempre detto che avrei lasciato ‘Che Dio ci aiuti’ e così sarà. Girerò parte della settima stagione nelle prossime settimane e l’ultima puntata in autunno”, ha detto nel 2022 Elena Sofia Ricci a Tv Sorrisi e Canzoni. “Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata. Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”.

Il post su Instagram

Il passaggio di testimone tra Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi (qui sopra la “data” dell’addio) è stato sottolineato anche via social con l’attrice che interpreta Suor Angela che ha scritto: “Amo Suor Angela… le ho dato io il nome di mia nonna… colei che per prima vide nella bambina che ero, l’attrice che sono diventata. E oggi io rivolgo quello stesso sguardo verso tanti ragazzi che vogliono fare questo mestiere, con la stessa tenerezza che ho ricevuto. Ora guardo Francesca Chillemi. Sono felice di passarle il testimone. Vai tesoro!! Sono orgogliosa di te! Sempre più bella dentro e fuori! Ti voglio bene. Zia Follia. Vi aspettiamo tutti giovedì 12 su Rai 1!”.