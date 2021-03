Che Dio ci aiuti 7 si farà? Le anticipazioni sulla settima stagione

Stasera, giovedì 11 marzo 2021, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma è prevista una settima (7) stagione della fortunata fiction? La risposta ufficiale al momento non c’è. Molti fan di Suor Angela però lo sperano visto l’affetto per il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci e le storia che si sono evolute per ben sei stagioni. Intanto, visti gli ottimi ascolti, non è escluso che la Rai spinga per una nuova stagione, staremo a vedere. Tutto, probabilmente, dipenderà dall’ok dei vari attori che fanno parte del cast.

Ma qual è il cast di Che Dio ci aiuti 6 (e forse 7)? Nel cast della fiction di Rai 1, oltre alla protagonista assoluta Elena Sofia Ricci (Suor Angela), vediamo: Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Streaming e tv

Abbiamo visto se ci sarà una settima (7) stagione di Che Dio ci aiuti, ma dove vedere o rivedere i vari episodi in tv e live streaming? La fiction è andata in onda su Rai 1 dal 7 gennaio 2021 in prima serata tv. Ve la siete persa? Niente panico. Sarà possibile recuperare i vari episodio tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone e rivedere tutto (o quasi) grazie alla funzione on demand.

