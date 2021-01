Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della terza puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella terza puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedremo suor Angela riuscire ad avere la certezza di essere legata al passato di Erasmo e, a questo punto, non saprà se dire la verità o meno al ragazzo. Come si comporterà? Nel frattempo, la mente di Ginevra farà brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza su quelli che sono i suoi reali sentimenti. Monica invece si convincerà di essere malata ma Nico sottovaluterà i suoi sintomi e forse, alla fine, sarà costretto a ricredersi. La situazione che si è venuta a creare finirà per determinare un nuovo riavvicinamento tra Nico e Monica.

Nico cercherà di starle vicino anche se la diagnosi medica che le è stata data, non sembrerà turbarla più di tanto e la ragazza proseguirà la sua vita. Nel corso della terza puntata di Che Dio ci aiuti 6, un bambino verrà abbandonato all’interno della casa-famiglia. Una “sorpresa” che spiazzerà moltissimo Erasmo, che resterà colpito dal caso di questo bambino e deciderà di aiutare suor Angela nella risoluzione del caso, sperando che possano rintracciare la vera madre.

Che Dio ci aiuti 6: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast oltre ad Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La terza puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – 14 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

