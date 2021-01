Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, domenica 10 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della seconda puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella seconda puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedremo la protagonista (Suor Angela) alle prese con un uomo che ha qualcosa in comune con lei. Anche questa persona, proprio come lei, ha avuto un vuoto di memoria nella sua vita e quindi entrambi saranno alle prese con questa delicata situazione che li riguarda. Intanto Nico sarà alle prese con Ginevra: il ragazzo proverà in tutti i modi a riconquistarla mentre lei tenterà in tutti i modi di fargli capire di essere una persona indipendente e al tempo stesso matura. Occhi puntati poi su Monica: le anticipazioni della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6 rivelano che la donna proverà in tutti i modi a riprendersi dal crollo psicologico in cui si è trovata catapultata. Peccato, però, che i vari tentativi e gli sforzi che verranno fatti da Monica, non riusciranno a dare gli esiti sperati. Poi Erasmo e Ginevra si metteranno entrambi alla ricerca di un nuovo lavoro per poter ottenere un’indipendenza economica. Questa situazione finirà per creare una sorta di competizione tra l’ex novizia e la new entry di questa nuova stagione…

Che Dio ci aiuti 6: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast oltre ad Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La prima puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – 7 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

