Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della quinta puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella quinta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedremo due episodi e tanti colpi di scena. Ci sarà grande attenzione soprattutto sul rapporto che si verrà a creare tra Erasmo e Ginevra. L’ex novizia che era in procinto di convolare a nozze con Nico, ma ha scelto di mettere da parte il suo possibile matrimonio, si avvicinerà sempre più al nuovo arrivato in convento. Ma cosa accadrà tra i due? Scoccherà la scintilla dell’amore oppure si limiteranno a essere dei buoni amici? Azzurra, invece, porterà avanti il suo nuovo percorso come novizia: una scelta di cui apparirà sempre più fiera e orgogliosa. Suor Angela continuerà a combattere con i demoni del suo passato: non solo suo padre ma anche il ritrovato Erasmo.

Che Dio ci aiuti 6: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast oltre alla protagonista assoluta Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La quinta puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – 28 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Chi sono Miryea Stabile e Alessio Guidi, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Operation Finale: tutto quello che c’è da sapere sul film Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 28 gennaio 2021