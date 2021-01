Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, giovedì 21 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della quarta puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella quarta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci vedremo due episodi: False verità e Solo parole. Le anticipazioni sul primo episodio svelano che l’attenzione sarà incentrata soprattutto su Monica, la quale dovrà fare i conti con la sospensione da parte dell’ospedale. Il motivo? È stata accusata della morte di uno dei suoi pazienti. Una vera e propria “doccia fredda” per la donna, la quale potrà contare sul sostegno e sull’appoggio da parte di tutto il convento che sarà al suo fianco in questa battaglia. In particolare suor Angela deciderà di non arrendersi e di vederci chiaro in tutta questa vicenda. Intanto la sintonia tra Erasmo e Ginevra è sempre più palpabile. L’occasione per far scattare la scintilla potrebbe essere una gita fuori dal convento. La dinamica tra i due non sfugge a Nico che – da lontano – osserva quello che sta capitando. È preoccupato vista la complicità tra i due giovani. Il desiderio di maternità cresce in Monica. La Giulietti vuole dimostrare di sapersi occupare di un bambino. Penny invece affronterà un ostacolo con un compito a scuola e Azzurra proverà ad aiutarla…

Che Dio ci aiuti 6: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast oltre alla protagonista assoluta Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La terza puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – 21 gennaio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

