Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni (trama e cast) della decima e ultima puntata

Questa sera, giovedì 11 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma cosa succederà stasera nel corso della decima e ultima puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Le anticipazioni sulla trama della decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (finale di stagione) rivelano che nel primo episodio suor Angela scoprirà finalmente tutta la verità su suo padre. Nonostante questo, però, non saprà se dirla a Erasmo oppure mantenere ulteriormente il riserbo. Intanto Nico si dedicherà ai preparativi per il suo atteso matrimonio con Ginevra: a dargli una mano in questa fase sarà la sua ex fidanzata Monica. Sarà proprio in questo contesto che l’inconscio gli tirerà un brutto scherzo. Intanto Azzurra si sentirà una super suora a tutti gli effetti, mentre Carolina si comporterà in maniera strana.

Nella decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (finale di stagione) poi vedremo Erasmo che verrà messo al corrente della verità legata a Primo. Tuttavia questa confessione non scalfirà più di tanto il ragazzo, che apparirà a tratti irremovibile. Proprio per questo motivo suor Angela comincerà a nutrire dei seri sospetti sul conto di Erasmo: teme, infatti, che nasconda qualcosa. A quanto sembra, anche questa volta la suora non si sbaglierà, visto che Erasmo sembrerà avere un piano “segreto” da mettere in atto nel finale di stagione. Intanto Nico e Ginevra si prepareranno al fatidico giorno del sì sull’altare.

I colpi di scena nella decima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (finale di stagione) non finiranno qui: per il gran finale di questa stagione è infatti prevista anche la partecipazione di Can Yaman. La star turca, che sta conquistando il pubblico di Canale 5 con la serie tv DayDreamer – Le ali del sogno, si affaccerà per la prima volta nel mondo di suor Angela e vestirà i panni di un barista, che potrebbe arrivare a far perdere la testa ad Azzurra…

Che Dio ci aiuti 6: il cast

Abbiamo visto la trama della decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast oltre alla protagonista assoluta Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni (trama e cast) della decima e ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La quinta puntata della serie tv, come detto, va in onda oggi – 11 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 marzo 2021 Hotel Artemis: tutto quello che c’è da sapere sul film Lui è peggio di me streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata