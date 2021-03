Che Dio ci aiuti 6 stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché stasera, 4 marzo 2021, Che Dio ci aiuti 6 non va in onda? La risposta è semplice: su Rai 1 c’è il Festival di Sanremo 2021. Per dare spazio alla kermesse canora, giunta alla terza serata, l’ultima puntata della fiction con Suor Angela (Elena Sofia Ricci) andrà in onda venerdì 11 marzo 2021 alle ore 21,25. Un cambio di programmazione ampiamente previsto dalla Rai vista l’importanza del Festival in termini di ascolti e pubblicità. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 28 gennaio 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: giovedì 4 febbraio 2021 TRASMESSA

Settima puntata: giovedì 11 febbraio 2021 TRASMESSA

Ottava puntata: giovedì 18 febbraio 2021 TRASMESSA

Nona puntata: giovedì 25 febbraio 2021 TRASMESSA

Decima puntata: giovedì 11 marzo 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto perché stasera non va in onda Che Dio ci aiuti 6, ma dove vedere l’ultima puntata in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 7 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

