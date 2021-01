Che Dio ci aiuti 6: cosa succederà prossima puntata, la sesta

Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la sesta) in onda giovedì 4 febbraio 2021 su Rai 1? Nel primo episodio dal titolo “Il mio angelo” Azzurra sarà alla ricerca della famiglia più adatta ad adottare la piccola Penny. La bimba, però, sembrerà avere le idee molto chiare. Occhi puntati anche su suor Angela, la quale continuerà a essere tormentata dal dubbio riguardante Erasmo. La suora continuerà a pensare che il ragazzo possa essere suo figlio: un pallino fisso che tormenterà la suora interpretata da Elena Sofia Ricci e che la porterà ad andare avanti nella sua ricerca della verità. Intanto suor Costanza deciderà d’iscrivere tutte le coppie presenti nel convento a una gara di ballo che sarà giudicata da Stefano De Martino (il vero Stefano De Martino, guest star della puntata).

Nel secondo episodio della prossima puntata (la sesta) di Che Dio ci aiuti 6 dal titolo “Segreti in famiglia” Azzurra e suor Angela arriveranno a scoprire tutta la verità sul passato di Fabio, lo zio di Penny. Intanto Erasmo sarà costretto a stare a letto e in questo periodo di convalescenza verrà assistito amorevolmente da suor Angela. Una vicinanza che sarà molto importante e farà riaffiorare nuovi ricordi nella mente della suora.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della prossima puntata (la sesta) di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La quinta puntata della serie tv, come detto, va in onda il 4 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Location

Dove è stata girata (le location) la sesta (6) stagione di Che Dio ci aiuti? Per la terza volta, la fiction Lux Vide ha cambiato luoghi: le prime due stagioni sono state girate a Modena; la terza, la quarta e la quinta a Fabriano; la sesta, invece, vede i personaggi ad Assisi, dove sono avvenute le riprese nel corso dell’estate scorsa, di fronte a tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.

