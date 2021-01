Che Dio ci aiuti 6: cosa succederà prossima puntata, la quinta

Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la quinta) in onda giovedì 4 febbraio 2021 su Rai 1? Si, avete capito bene: il 4 febbraio. La serie tv infatti – salvo ulteriori cambi di programmazione – giovedì 28 gennaio non andrà in onda. Perché? Per dare spazio alla sfida di Coppa Italia Napoli-Spezia. Ma vediamo cosa succederà nella quinta puntata.

I colpi di scena non mancheranno. Secondo le anticipazioni della prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6 (la quinta) rivelano che ci sarà grande attenzione soprattutto sul rapporto che si verrà a creare tra Erasmo e Ginevra. L’ex novizia che era in procinto di convolare a nozze con Nico, ma ha scelto di mettere da parte il suo possibile matrimonio e si avvicinerà sempre più al nuovo arrivato in convento. Ma cosa accadrà tra i due? Scoccherà la scintilla dell’amore oppure si limiteranno a essere dei buoni amici? Azzurra, invece, porterà avanti il suo nuovo percorso come novizia: una scelta di cui apparirà sempre più fiera e orgogliosa. Suor Angela continuerà a combattere con i demoni del suo passato: non solo suo padre ma anche il ritrovato Erasmo.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della prossima puntata (la quinta) di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La quinta puntata della serie tv, come detto, va in onda il 4 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Location

Dove è stata girata (le location) la sesta (6) stagione di Che Dio ci aiuti? Per la terza volta, la fiction Lux Vide ha cambiato luoghi: le prime due stagioni sono state girate a Modena; la terza, la quarta e la quinta a Fabriano; la sesta, invece, vede i personaggi ad Assisi, dove sono avvenute le riprese nel corso dell’estate scorsa, di fronte a tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.

