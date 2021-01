Che Dio ci aiuti 6: le location, dove è stata girata la serie tv

Dove è stata girata (location) la serie tv Che Dio ci aiuti 6 in onda dal 7 gennaio 2021 su Rai 1? Per la sesta stagione della fiction c’è stato un cambio di location, il terzo da quando la serie va in onda. Le prime due stagioni sono state girate a Modena; la terza, la quarta e la quinta a Fabriano; la sesta, invece, vedrà i personaggi ad Assisi, dove sono avvenute le riprese nel corso dell’estate scorsa, di fronte a tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Sarà quindi Assisi ad offrire i nuovi scorsi per le scene in esterna della serie tv ed anche, ovviamente, il nuovo convento in cui le protagoniste andranno a vivere e dove apriranno il “nuovo” Angolo Divino. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.

Cast

Abbiamo visto le location di Che Dio ci aiuti 6, ma qual è il cast completo della serie tv? Nel cast oltre ad Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, poi Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Streaming e diretta tv

Dove vedere Che Dio ci aiuti 6 (qui sopra le location) in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 7 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Che Dio ci aiuti 6 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Che Dio ci aiuti 6: le anticipazioni sulla prossima puntata, la seconda Che Dio ci aiuti 6: il cast completo della sesta stagione