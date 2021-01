Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella terza puntata, riassunto

Cosa è successo nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 14 gennaio 2021 su Rai 1? Nella terza puntata della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto suor Angela riuscire ad avere la certezza di essere legata al passato di Erasmo ed essere combattuta sul dire la verità o meno al ragazzo. Nel frattempo le ragazze del convento hanno aiutato Ginevra nel fare chiarezza sui suoi sentimenti. Monica invece si è convinta di essere malata ma alla fine non gli è stata trovata nessuna malattia “mortale”. “Solo” una menopausa precoce. Situazione che ha comportato un riavvicinamento con Nico. Un bambino poi è stato abbandonato all’interno della casa-famiglia. Una “sorpresa” che ha spiazzato moltissimo Erasmo, che è rimasto colpito dal caso di questo bimbo e ha deciso di aiutare suor Angela nella risoluzione del caso.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma quante puntate sono previste per la fiction di Rai 1? In tutto sono previste dieci puntate composte da due episodi ciascuna. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021 OGGI

Quinta puntata: giovedì 4 febbraio 2021

Sesta puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Settima puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Ottava puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Nona puntata: marzo 2021

Decima puntata: marzo 2021

Streaming e tv

ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Le puntate della serie tv, come detto, vanno in onda il giovedì alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

