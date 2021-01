Che Dio ci aiuti 6: cosa è successo nella quarta puntata, riassunto

Cosa è successo nella quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6 in onda giovedì 21 gennaio 2021 su Rai 1? Nella quarta puntata della fiction con Elena Sofia Ricci abbiamo visto due episodi: False verità e Solo parole. L’attenzione è stata incentrata soprattutto su Monica, la quale ha dovuto fare i conti con la sospensione da parte dell’ospedale. Il motivo? È stata accusata della morte di uno dei suoi pazienti. Una vera e propria “doccia fredda” per la donna, la quale ha potuto contare sul sostegno e sull’appoggio da parte di tutto il convento che è stato al suo fianco in questa battaglia. In particolare suor Angela che ha deciso di non arrendersi e di vederci chiaro risolvendo “il caso”. Intanto la sintonia tra Erasmo e Ginevra è stata sempre più palpabile con i due che sono andati vicini al bacio. La dinamica tra i due non è sfuggita a Nico che – da lontano – ha osservato quello che stava capitando.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma quante puntate sono previste per la fiction di Rai 1? In tutto sono previste dieci puntate composte da due episodi ciascuna. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci aiuti 6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche):

Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 14 gennaio 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì: 21 gennaio 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 28 gennaio 2021 OGGI

Sesta puntata: giovedì 4 febbraio 2021

Settima puntata: giovedì 11 febbraio 2021

Ottava puntata: giovedì 18 febbraio 2021

Nona puntata: giovedì 25 febbraio 2021

Decima puntata: marzo 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella quarta puntata di Che Dio ci aiuti 6, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Le puntate della serie tv, come detto, vanno in onda il giovedì alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

