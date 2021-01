Che Dio ci aiuti 6: il cast completo della sesta stagione

CHE DIO CI AIUTI 6 CAST – Dal 7 gennaio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 6, la serie comedy ambientata nel convento più stravagante della tv, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario. Ma qual è il cast completo? Nel cast oltre alla protagonista assoluta Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo). Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).

Trama

Abbiamo visto il cast di Che Dio ci aiuti 6, ma qual è la trama? Col nuovo anno il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi dove ritroveremo Suor Angela e tutti gli ospiti del convitto, ma anche nuovi protagonisti, ritorni, colpi di scena per un racconto coinvolgente capace di affrontare con tatto e leggerezza anche le tematiche più difficili. Assisi è la città in cui suor Angela è cresciuta, dove ha trovato la vocazione e dove vive ancora oggi suo padre, Primo, con cui non ha più rapporti da anni. Ed è proprio la protagonista che questa volta deve far i conti con il suo passato, con un segreto, una ferita nascosta nella sua anima, ma ancora aperta.

Location

Per la sesta stagione (6) di Che Dio ci aiuti ci sarà un cambio di location. Per la terza volta, la fiction Lux Vide ha cambiato luoghi: le prime due stagioni sono state girate a Modena; la terza, la quarta e la quinta a Fabriano; la sesta, invece, vedrà i personaggi ad Assisi, dove sono avvenute le riprese nel corso dell’estate scorsa, di fronte a tutte le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria. Gli interni, invece, sono stati girati a Roma.

