Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast della sesta puntata (episodi 11 e 12)

Che Dio ci aiuti 5: trama e cast sesta puntata (episodi 11 e 12)

Questa sera, giovedì 9 luglio 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 5 con la replica della sesta puntata composta da 2 episodi (episodio 11: SOS; episodio 12: Come un fantasma). Ma qual è la trama? Cosa succederà oggi? Di seguito le anticipazioni sui due episodi di Che Dio ci aiuti 5.

Nel primo episodio di oggi, vedremo Ginevra di malumore: la ragazza afferma che il suo malumore deriva dal fatto di aver ricevuto notizie dal padre, che tramite un avvocato le ha fatto sapere di voler avere una parte dell’eredità di famiglia, consistente nella casa della moglie defunta. Intanto, Azzurra cerca di documentarsi sulla poesia ed in particolare sui poeti ermetici, i preferiti di Emma, per non sentirsi esclusa dai discorsi fra Athos e quest’ultima. Maria invece le rivela che Nico le ha chiesto di andare a cena insieme: un vero e proprio primo appuntamento, per ufficializzare finalmente la loro relazione. Chiede perciò alla ragazza un aiuto per affrontare la serata. Nel frattempo, a scuola, Suor Angela informa Nico e Ginevra della telefonata di Federica alla ginecologa.

Nel secondo episodio in onda oggi di Che Dio ci aiuti 5 vedremo Azzurra scoprire che Athos sta per regalare uno scooter ad Emma. Le gemelle intanto premono affinché Gabriele, non appena sarà ritornato da un convegno, dica la verità a Valentina riguardo ai suoi sentimenti. Suor Angela e Suor Costanza invece vengono a sapere che Suor Beata, la zia di Nico, sta per arrivare in convento per conoscere Maria. Nel frattempo, in ospedale, la piccola Eugenia riceve le cure di un nuovo infermiere, un certo Attilio, che afferma di non aver mai visto prima, nemmeno negli altri istituti. Attilio è in realtà il figlio di Giancarlo, Rosario. Il ragazzo ha simulato il proprio suicidio per sfuggire alla giustizia, certo dell’arresto. Nel frattempo Alessio decide di perdonare Valentina e la invita ad uscire insieme, costringendo indirettamente Gabriele, di ritorno dal convegno, a non dire nulla alla ragazza…

Il cast della sesta puntata

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama dei 2 episodi della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda oggi, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori presenti nella quarta puntata in onda oggi su Rai 1:

Elena Sofia Ricci: suor Angela

Massimo Poggio: Marco Ferrari

Serena Rossi: Giulia Sabatini

Francesca Chillemi: Azzurra Leonardi

Miriam Dalmazio: Margherita Morbidelli

Laura Glavan: Nina Cristaldi

Lino Guanciale: Guido Corsi

Valeria Fabrizi: suor Costanza

Laura Gaia Piacentile: Cecilia Sabatini

Rosa Diletta Rossi: Chiara Alfieri

Cesare Christian Favoino: Davide Corsi

Sofia Panizzi: Alice

Neva Leoni: Rosa Leonardi Francini

Diana Del Bufalo: Monica Giulietti

Gianmarco Saurino: Nico Santopaolo

Cristiano Caccamo: Gabriele Mattei

Arianna Montefiori: Valentina Valpreda

Bianca Di Veroli: Emma Leonardi

Christian Monaldi: Edoardo

Simonetta Columbu: Ginevra Alberti

Laura Adriani: Maria Galiardi

Margherita Manfredi: Daniela

Matilde Manfredi: Silvia

Altri attori presenti nel cast della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 5 (episodi 11 e 12)? Nel episodio 11: : Barbara Venturato (Federica), Bianca Di Veroli (Emma Nobili), Maurizio Donadoni (Maurizio Alberti), Mauro Pescio (padre di Federica) e Raniero Monaco di Lapio (Ludovico “Athos” Nobili). Nell’episodio 12: Bianca Di Veroli (Emma Nobili), Claudio Botosso (Giancarlo Mori), Elisabetta Valgoi (Cecilia), Federico Tolardo (Attilio Castellani/Rosario Mori), Ilaria Bernabei (Eugenia Venneri), Raniero Monaco di Lapio (Ludovico “Athos” Nobili), Sergio Romano (Pietro Santoro), Simone Riccioni (Alessio Belli) e Stefania Blandeburgo (Suor Beata).

