Che Dio ci aiuti 5: trama e cast quinta puntata (episodi 9 e 10)

Questa sera, giovedì 2 luglio 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 5 con la replica della quinta puntata composta da 2 episodi (episodio 9: Bruco o farfalla?; episodio 10: Non c’è peggior cieco di chi non vuole amare). Ma qual è la trama? Cosa succederà oggi? Di seguito le anticipazioni sui due episodi di Che Dio ci aiuti 5.

Grazie all’intervento di Maria, Suor Costanza è stata presa come ballerina per una notte a Ballando con le stelle: la religiosa decide però di fingere una storta per evitare di andarci. Intanto, Valentina conosce in ospedale la piccola Eugenia, una bambina affetta dal Tumore di Wilms. Quest’ultima crede di aver visto il padre lungo i corridoi; la madre, Anita, crede che sia frutto delle allucinazioni, delle complicazioni dovute alla malattia, mentre il suo oncologo, il dottor Pietro Santoro, insiste nel non voler fare l’intervento ad Eugenia a causa delle pessime condizioni psicologiche in cui versa la bambina… Nel frattempo in convento Ginevra cerca di farsi perdonare da Nico, con pessimi risultati, mentre Azzurra cerca di indagare sui modi di fare e sulle conoscenze di Athos prima di rivelargli la verità…

Nel secondo episodio di oggi, 2 luglio, il convento si prepara per celebrare le nozze di Simone e Cristina. Intanto Maria fa un passo in avanti verso Nico per dimostrargli di voler fare sul serio, ma il ragazzo inizia ad avere dei forti problemi alla vista non appena legge un articolo di elogi nei confronti della sua ex Monica. A causa di una nuova convinzione di Azzurra, alla quale sono venute le doppie punte, tutti pensano che si tratti di una reazione psicosomatica, ossia: il corpo si ribella ad ogni decisione sbagliata. Per la ragazza, la decisione errata consiste nel far conoscere Athos ed Emma, ma alla fine si convince comunque a presentarli chiamando Emma in convento per alcuni giorni. Nel frattempo Suor Angela si accorge che è stato Simone a rubare la carta di credito di Cristina, ma non solo…

Il cast della quinta puntata

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama dei 2 episodi della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda oggi, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori presenti nella quarta puntata in onda oggi su Rai 1:

Elena Sofia Ricci: suor Angela

Massimo Poggio: Marco Ferrari

Serena Rossi: Giulia Sabatini

Francesca Chillemi: Azzurra Leonardi

Miriam Dalmazio: Margherita Morbidelli

Laura Glavan: Nina Cristaldi

Lino Guanciale: Guido Corsi

Valeria Fabrizi: suor Costanza

Laura Gaia Piacentile: Cecilia Sabatini

Rosa Diletta Rossi: Chiara Alfieri

Cesare Christian Favoino: Davide Corsi

Sofia Panizzi: Alice

Neva Leoni: Rosa Leonardi Francini

Diana Del Bufalo: Monica Giulietti

Gianmarco Saurino: Nico Santopaolo

Cristiano Caccamo: Gabriele Mattei

Arianna Montefiori: Valentina Valpreda

Bianca Di Veroli: Emma Leonardi

Christian Monaldi: Edoardo

Simonetta Columbu: Ginevra Alberti

Laura Adriani: Maria Galiardi

Margherita Manfredi: Daniela

Matilde Manfredi: Silvia

Altri attori presenti nel cast della quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5 (episodi 9 e 10)? Nel episodio 9: Simone Di Pasquale, Giorgia Cardaci (Anita), Ilaria Bernabei (Eugenia Venneri), Raniero Monaco di Lapio (Ludovico “Athos” Nobili), Sergio Romano (Pietro Santoro) e Simone Gandolfo (Giorgio Venneri). Nell’episodio 10: Bianca Di Veroli (Emma Nobili), Emanuele Bosi (Simone), Ilaria Bernabei (Eugenia Venneri), Katia Greco (Cristina Cangemi), Raniero Monaco di Lapio (Ludovico “Athos” Nobili), Salvatore Costa (Oculista), Sergio Romano (Pietro Santoro) e Valentina Minzoni (Claudia Fossa)

