Che Dio ci aiuti 5: la trama e il cast dell’ottava puntata (episodi 13 e 14)

Che Dio ci aiuti 5: trama e cast ottava puntata (episodi 15 e 16)

Questa sera, giovedì 16 luglio 2020, alle ore 21,20 (circa) su Rai 1 va in onda Che Dio ci aiuti 5 con la replica dell’ottava puntata composta da 2 episodi (episodio 15: Attenti al lupo; episodio 16: Il linguaggio dei segni). Ma qual è la trama? Cosa succederà oggi? Di seguito le anticipazioni sui due episodi di Che Dio ci aiuti 5.

Nel primo episodio dal titolo Attenti al lupo, Suor Angela è preoccupata per Ginevra: il padre è uscito dal carcere ed è tornato a cercarla. La novizia rischia tutto pur di vendicarsi dell’uomo che ha ucciso sua madre, e Nico verrà in suo aiuto. I due non sono mai stati così vicini, così come agli occhi di Valentina sono troppo vicini Gabriele e Teodora. Azzurra intanto cerca delle soluzioni bizzarre per recuperare i soldi di Athos, coinvolgendo tutto il convento…

A seguire l’episodio Il linguaggio dei segni, in cui Suor Angela (protagonista di Che Dio ci aiuti 5), cercando insieme a Pietro di riunire una famiglia distrutta, scoprirà che dietro la dedizione del dottore si nasconde un dolore. Intanto Nico prende una decisione importante per la sua relazione con Maria, ma è solo Ginevra a sapere la verità. Azzurra intanto fa i conti con l’imminente partenza di Athos…

Il cast della settima puntata

Abbiamo visto le anticipazioni sulla trama dei 2 episodi dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda oggi, ma qual è il cast? Di seguito l’elenco degli attori presenti nell’ottava puntata in onda oggi su Rai 1:

Elena Sofia Ricci: suor Angela

Massimo Poggio: Marco Ferrari

Serena Rossi: Giulia Sabatini

Francesca Chillemi: Azzurra Leonardi

Miriam Dalmazio: Margherita Morbidelli

Laura Glavan: Nina Cristaldi

Lino Guanciale: Guido Corsi

Valeria Fabrizi: suor Costanza

Laura Gaia Piacentile: Cecilia Sabatini

Rosa Diletta Rossi: Chiara Alfieri

Cesare Christian Favoino: Davide Corsi

Sofia Panizzi: Alice

Neva Leoni: Rosa Leonardi Francini

Diana Del Bufalo: Monica Giulietti

Gianmarco Saurino: Nico Santopaolo

Cristiano Caccamo: Gabriele Mattei

Arianna Montefiori: Valentina Valpreda

Bianca Di Veroli: Emma Leonardi

Christian Monaldi: Edoardo

Simonetta Columbu: Ginevra Alberti

Laura Adriani: Maria Galiardi

Margherita Manfredi: Daniela

Matilde Manfredi: Silvia

Altri attori presenti nel cast dell’ottava puntata di Che Dio ci aiuti 5 (episodi 13 e 14)? Nel episodio 15: Ilaria Spada (Teodora), Maurizio Donadoni (Maurizio Alberti), Piera Degli Esposti (Suor Piera), Raniero Monaco di Lapio (Ludovico “Athos” Nobili), Riccardo Bocci (Roberto Ricci). Nell’episodio 16: Filippo Podestà (Gaetano Menchi), Francesca Ciocchetti (Elvira Menchi), Ilaria Bernabei (Eugenia Venneri), Ilaria Spada (Teodora), Livia Rossi(Priscilla Menchi), Raniero Monaco di Lapio (Ludovico “Athos” Nobili), Sergio Romano (Pietro Santoro), Simone Riccioni (Alessio Belli)

