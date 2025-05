Che ci faccio qui: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, martedì 27 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Continua il viaggio di Domenico Iannacone lungo le traiettorie più misteriose della mente. Un racconto tra fragilità e possibilità, tra memorie che si spengono e che si risvegliano. La prima storia è quella di Carlo Di Bartolomeo, è un ragazzo autistico dalla mente sorprendente. Conosce a memoria testi, date, eventi, nomi, frammenti del mondo che conserva e richiama con lucidità. Il suo universo, all’apparenza chiuso e distante, si apre in silenzio, rivelando una geografia interiore fatta di rigore, emozione e profondità. Un incontro che ridisegna i confini di ciò che viene definita disabilità.

Al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, la “Cave Multisensoriale” diretta dal professor Luca Padua, è più di una stanza: è un luogo dove la memoria viene delicatamente chiamata a tornare. Attraverso immagini proiettate, suoni e vibrazioni si costruisce un linguaggio alternativo capace di parlare a chi, dopo un ictus, un infarto, un trauma, ha perso il contatto con sé. Come Matteo Moreschini, giovane rimasto in coma per quasi un mese dopo un grave incidente stradale: grazie a questa terapia, ha iniziato un processo di riappropriazione della memoria, riaccendendo i suoi ricordi e ricucendo il filo interrotto della propria esistenza.

Michele Carmosino, 76 anni, originario della provincia di Isernia, sta portando avanti un percorso di studi intenso: ha conseguito 10 lauree e si appresta a portare a termine le ultime due in Studi Storici Artistici presso l’Università La Sapienza di Roma. Un esempio di come la curiosità e l’amore per la conoscenza possano alimentare la voglia di apprendere in ogni fase della vita. Tre storie, tre traiettorie, che raccontano la mente non solo come facoltà biologica, ma come spazio di resistenza, di crescita e di rinascita.

Che ci faccio qui: quante puntate

Quante puntate sono previste per Che ci faccio qui su Rai 3? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima martedì 20 maggio 2025; la terza e ultima martedì 10 giugno 2025. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: martedì 20 maggio 2025 TRASMESSA

Seconda puntata: martedì 27 maggio 2025 OGGI

Terza puntata: martedì 3 giugno 2025

Quarta puntata: martedì 10 giugno 2025

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.