Che bella giornata: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Che bella giornata, film del 2011 diretto da Gennaro Nunziante, interpretato dal comico Checco Zalone. Si tratta del secondo film che vede il comico pugliese recitare come protagonista, dopo Cado dalle nubi del 2009 e diretto sempre da Nunziante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Checco Zalone è un ragazzo pugliese che si è trasferito da un trentennio al Nord Italia con i genitori Anna e Nicola e lavora come buttafuori precario in una discoteca del suo paesino della Brianza. Avendo un forte desiderio di lavorare nel campo della sicurezza, Checco sogna di diventare un Carabiniere, come suo zio materno Giuseppe Capobianco, ma per una serie di buffe circostanze viene respinto al colloquio di lavoro con il colonnello Gismondo Mazzini per tre volte consecutive. Successivamente, grazie a una raccomandazione del cardinale Rosselli, arcivescovo di Milano, viene assunto come addetto alla sicurezza del Duomo, facendo impressionare e preoccupare Mazzini, che si rende conto di come Checco sia decisamente maldestro e inadatto a svolgere un compito del genere. A causa dell’intervento di Mazzini, a Checco viene assegnato un incarico di minore importanza, quello di addetto alla sorveglianza della Madonnina. Qui, durante il lavoro, svolto non proprio nel migliore dei modi, conosce Farah Sadir, una bella ragazza araba che si finge studentessa di architettura per avere accesso alla Madonnina, ai cui piedi medita in realtà di fare un attentato detonando un ordigno esplosivo, con l’aiuto del fratello Sufien e di altri due complici arabi, per vendicare l’uccisione della sua famiglia in un bombardamento della NATO durante la guerra al terrorismo in Arabia Saudita.

Che bella giornata: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Che bella giornata, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Checco Zalone: Checco Zalone

Tullio Solenghi: cardinale Rosselli

Rocco Papaleo: Nicola Zalone

Herbert Ballerina: Giovanni

Caparezza: se stesso

Ivano Marescotti: colonnello Gismondo Mazzini

Paolo De Vita: maresciallo Giuseppe Capobianco

Nabiha Akkari: Farah Sadir

Isabelle Adriani: Mercedes

Anna Rita Del Piano: Anna Capobianco

Giustina Buonomo: nonna Rosa

Anna Bellato: Maria

Cinzia Mascoli: Rossella Mazzini

Mehdi Mahdloo: Sufien Sadir

Matteo Reza Azchirvani: terrorista arabo #1

Hossein Taheri: terrorista arabo #2

Adriano Mancini: il questore

Michele Alhaique: don Ivano

Bruno Armando: capo dell’Intelligence

Anis Gharbi: terrorista arabo #3

Mariangela Eboli: Susi

Maurizio Tabani: Padre di Don Ivano

Streaming e tv

Dove vedere Che bella giornata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 19 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.