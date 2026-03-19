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Che bella giornata: tutto quello che c’è da sapere sul film di Checco Zalone

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di Anton Filippo Ferrari
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Che bella giornata: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Che bella giornata, film del 2011 diretto da Gennaro Nunziante, interpretato dal comico Checco Zalone. Si tratta del secondo film che vede il comico pugliese recitare come protagonista, dopo Cado dalle nubi del 2009 e diretto sempre da Nunziante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Checco Zalone è un ragazzo pugliese che si è trasferito da un trentennio al Nord Italia con i genitori Anna e Nicola e lavora come buttafuori precario in una discoteca del suo paesino della Brianza. Avendo un forte desiderio di lavorare nel campo della sicurezza, Checco sogna di diventare un Carabiniere, come suo zio materno Giuseppe Capobianco, ma per una serie di buffe circostanze viene respinto al colloquio di lavoro con il colonnello Gismondo Mazzini per tre volte consecutive. Successivamente, grazie a una raccomandazione del cardinale Rosselli, arcivescovo di Milano, viene assunto come addetto alla sicurezza del Duomo, facendo impressionare e preoccupare Mazzini, che si rende conto di come Checco sia decisamente maldestro e inadatto a svolgere un compito del genere. A causa dell’intervento di Mazzini, a Checco viene assegnato un incarico di minore importanza, quello di addetto alla sorveglianza della Madonnina. Qui, durante il lavoro, svolto non proprio nel migliore dei modi, conosce Farah Sadir, una bella ragazza araba che si finge studentessa di architettura per avere accesso alla Madonnina, ai cui piedi medita in realtà di fare un attentato detonando un ordigno esplosivo, con l’aiuto del fratello Sufien e di altri due complici arabi, per vendicare l’uccisione della sua famiglia in un bombardamento della NATO durante la guerra al terrorismo in Arabia Saudita.

Che bella giornata: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Che bella giornata, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Checco Zalone: Checco Zalone
  • Tullio Solenghi: cardinale Rosselli
  • Rocco Papaleo: Nicola Zalone
  • Herbert Ballerina: Giovanni
  • Caparezza: se stesso
  • Ivano Marescotti: colonnello Gismondo Mazzini
  • Paolo De Vita: maresciallo Giuseppe Capobianco
  • Nabiha Akkari: Farah Sadir
  • Isabelle Adriani: Mercedes
  • Anna Rita Del Piano: Anna Capobianco
  • Giustina Buonomo: nonna Rosa
  • Anna Bellato: Maria
  • Cinzia Mascoli: Rossella Mazzini
  • Mehdi Mahdloo: Sufien Sadir
  • Matteo Reza Azchirvani: terrorista arabo #1
  • Hossein Taheri: terrorista arabo #2
  • Adriano Mancini: il questore
  • Michele Alhaique: don Ivano
  • Bruno Armando: capo dell’Intelligence
  • Anis Gharbi: terrorista arabo #3
  • Mariangela Eboli: Susi
  • Maurizio Tabani: Padre di Don Ivano

Streaming e tv

Dove vedere Che bella giornata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 19 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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