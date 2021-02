Che bella giornata: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone

Questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Che bella giornata, film del 2011 diretto da Gennaro Nunziante, interpretato dal comico Checco Zalone. Si tratta del secondo film che vede il comico pugliese recitare come protagonista, dopo Cado dalle nubi del 2009 e diretto sempre da Nunziante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Checco Zalone è un ragazzo pugliese che si è trasferito da un trentennio al Nord Italia con i genitori Anna e Nicola e lavora come buttafuori precario in una discoteca del suo paesino della Brianza. Avendo un forte desiderio di lavorare nel campo della sicurezza, Checco sogna di diventare un Carabiniere, ma per una serie di buffe circostanze viene respinto al colloquio di lavoro con il colonnello Gismondo Mazzini per tre volte consecutive. Successivamente, grazie a una raccomandazione del cardinale Rosselli, arcivescovo di Milano, si ritrova ad essere assunto come addetto alla sicurezza del Duomo, facendo impressionare e preoccupare Mazzini, che si è reso conto che Checco è decisamente maldestro e inadatto a svolgere un compito del genere. Per questo motivo gli viene assegnato un incarico più defilato alla sorveglianza della Madonnina. Qui, durante il lavoro, svolto non proprio nel migliore dei modi, conosce Farah Sadir, una bella ragazza araba che si finge studentessa di architettura per avere accesso alla Madonnina, ai cui piedi medita in realtà di fare un attentato…

Che bella giornata: il cast del film di Checco Zalone

Abbiamo visto la trama di Che bella giornata, il film di Checco Zalone, ma qual è il cast completo? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Checco Zalone: Checco Zalone

Tullio Solenghi: cardinale Rosselli

Rocco Papaleo: Nicola

Herbert Ballerina: Giovanni

Caparezza: se stesso

Ivano Marescotti: colonnello Gismondo Mazzini

Paolo De Vita: maresciallo Giuseppe Capobianco

Nabiha Akkari: Farah Sadir

Isabelle Adriani: Mercedes

Anna Rita Del Piano: Anna Capobianco

Giustina Buonomo: nonna Rosa

Anna Bellato: Maria

Cinzia Mascoli: Rossella Mazzini

Mehdi Mahdloo: Sufien Sadir

Matteo Reza Azchirvani: terrorista arabo #1

Hossein Taheri: terrorista arabo #2

Adriano Mancini: il questore

Michele Alhaique: don Ivano

Bruno Armando: capo dell’Intelligence

Anis Gharbi: terrorista arabo #3

Mariangela Eboli: Susi

Streaming e tv

Abbiamo visto trama e cast di Che bella giornata, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 febbraio 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

