Charlie’s Angels: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 16 ottobre 2023, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda Charlie’s Angels, film del 2019 scritto e diretto da Elizabeth Banks. La pellicola si basa sulla serie televisiva omonima creata da Ivan Goff e Ben Roberts, e funge da seguito sia della serie che dei film precedenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Charlie’s Angels ha sempre fornito sicurezza e capacità investigative ai clienti privati. Ora l’agenzia Townsend si è espansa a livello internazionale con le donne più intelligenti, senza paura e altamente addestrate in tutto il mondo: più squadre guidate da più Bosley, completando le missioni più difficili in tutto il mondo. Quando una giovane ingegnera di sistemi scopre una tecnologia pericolosa, questi Angeli sono chiamati in azione, mettendo le loro vite in pericolo per proteggere tutti.

Charlie’s Angels: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Charlie’s Angels, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristen Stewart: Sabina Wilson

Naomi Scott: Elena Houghlin

Ella Balinska: Jane Kano

Elizabeth Banks: Rebekah “Bosley”

Patrick Stewart: John Bosley

Djimon Hounsou: Edgar “Bosley” Dessange

Sam Claflin: Alexander Brock

Noah Centineo: Langston

Luis Gerardo Méndez: Il Santo

Robert Clotworthy: Charlie (voce)

Jaclyn Smith: Kelly Garrett

Colonna sonora

Nel maggio 2019, Brian Tyler è stato annunciato come compositore della colonna sonora del film. Le cantanti Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey hanno collaborato ad una canzone per il film, intitolata Don’t Call Me Angel. Grande inoltre è co-produttrice della colonna sonora insieme a Savan Kotecha, Ilya e Max Martin.

Streaming e tv

Dove vedere Charlie’s Angels in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 16 ottobre 2023 – alle ore 21.20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.