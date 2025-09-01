Champagne – Peppino di Capri: trama, cast, attori, quante puntate, streaming

Champagne – Peppino di Capri è il film in onda in prima serata su Rai 1 questa sera, lunedì 1 settembre 2025, in prima visione alle ore 21.30. Un film tv prodotto da Rai Fiction e O’ Groove, per la regia di Cinzia TH Torrini, con la sceneggiatura di Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio e soggetto di Pierpaolo Verga e Maria Sole Limodio. Dalla fine della guerra al boom economico, dalla rivoluzione culturale del ’68 alla prima edizione di Sanremo a colori. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Il film non è solo il racconto della vita del cantante che ha fatto ballare e innamorare intere generazioni, dall’infanzia durante la guerra fino all’affermazione come musicista completo e maturo nei primai anni ’70, bensì un percorso attraverso decenni fondamentali per la storia del nostro paese, senza tralasciare il lato più intimo e fragile dell’uomo.

Giuseppe Faiella, questo il vero nome di Peppino di Capri, inizia la sua carriera musicale nel 1943, a soli quattro anni, quando in modo del tutto istintivo – possiede il dono dell’orecchio assoluto – si esibisce per i soldati americani di stanza a Capri. È subito evidente che la musica è la strada che intende intraprendere, fin da adolescente. Lascia Capri e, grazie anche all’intuito per l’innovazione e la ricerca di nuovi suoni, vince il concorso del programma Rai “Primo Applauso”. Il successo gli arride e gli anni ‘50 segnano per lui l’inizio di una grande carriera con il nome d’arte Peppino di Capri (interpretato dall’attore e cantante Francesco Del Gaudio).

Negli anni ‘60 Peppino incontra una giovane e intraprendente indossatrice, Roberta, primo amore che lo accompagna – e gli fornisce ispirazione per l’omonima canzone – durante gli anni della consacrazione artistica. Si sposano e il rapporto oscilla tra alti e bassi, quasi in parallelo con i cambiamenti di un’epoca che, alla fine degli anni ‘60, accantona gli entusiasmi per il twist, preferendo cantautori e impegno politico. La turbolenta relazione con Roberta si spegne quando la carriera di Peppino sembra ormai al capolinea: i discografici pretendono cose nuove, quasi lo boicottano. Per la prima volta Peppino sembra aver perso il contatto con il pubblico e con se stesso, ma trova la forza per rialzarsi. Grazie agli incoraggiamenti di Bebè, suo migliore amico e batterista fin dalle prime esibizioni, al nuovo amore per Giuliana, una biologa lontana dal mondo dello spettacolo, e a una guadagnata maturità, fonda la sua casa discografica e, dopo aver ingaggiato Franco Califano per comporre “Un grande amore e niente più”, vince per la prima volta il Festival di Sanremo nel 1973.

Champagne – Peppino di Capri: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Champagne? Ad interpretare il protagonista, Peppino Di Capri, è il giovane e bravissimo Francesco Del Gaudio. Il piccolo Alessandro Gervasi, nato a Buseto Palizzolo nel trapanese il 23 novembre 2018, interpreterà Peppino Di Capri nella sua primissima infanzia. Ecco il cast completo:

Francesco Del Gaudio: Peppino di Capri

Arianna Di Claudio: Roberta Stoppa

Gaja Masciale: Giuliana Gagliardi

Gianluca Di Gennaro: Bebè

Antonia Truppo: madre di Peppino

Alessandro Gervasi: Peppino da bambino

Pio Stellaccio: Bernardo Faiella

Arturo Scognamiglio: Ciro Faiella

Carlo Di Maro: Michele (frontman del Number Two)

Emanuele Luigi Cuomo: Didier

Francesco Sechi: titolare Kit Kat

Daniele Vagnozzi: Mario Cenci

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Champagne – Peppino di Capri? Non si tratta di una serie, ma di un film per la tv. Si tratta quindi di un’unica puntata, in programma il 1 settembre 2025, su Rai 1 alle 21.30.

Streaming e tv

Dove vedere Champagne – Peppino di Capri in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, lunedì 1 settembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in diretta tv e in streaming su RaiPlay.it.