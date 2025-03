Champagne – Peppino di Capri: il cast del film su Rai 1. Attori e personaggi

Qual è il cast di Champagne – Peppino di Capri? Si tratta di un film tv da non perdere, in onda su Rai 1 questa sera – 24 marzo 2025 – alle ore 21.30. Tanti gli attori importanti di questo film che racconta 40 anni di musica e storia. La fine della guerra al boom economico, dalla rivoluzione culturale del ’68 alla prima edizione di Sanremo a colori. Ad interpretare Peppino Di Capri sono due giovani e bravi attori: Alessandro Gervasi e Francesco Del Gaudio.

Il piccolo Alessandro Gervasi, nato a Buseto Palizzolo nel trapanese il 23 novembre 2018, interpreterà Peppino Di Capri nella sua primissima infanzia, quando a soli quattro anni iniziò a suonare per i soldati americani di stanza a Capri. Anche Alessandro – che studia musica con un insegnante privato – ha scoperto precocemente di essere un orecchio assoluto e lo ha fatto durante la pandemia, quando con una tastiera giocattolo ha istintivamente suonato l’Inno di Mameli. Nel 2024 ha vinto il primo premio in un concorso di esecuzione musicale internazionale nel suo paese, e poco dopo al Festival internazionale della fisarmonica si è fatto notare per un duetto con il campione del mondo, ed è così che la regista del film tv, Cinthia Th Torrini, lo ha scoperto.

Ad interpretare Peppino Di Capri per il resto del film sarà invece Francesco Del Gaudio, che il pubblico ha già visto all’opera nella serie Netflix Inganno, nella quale ha interpretato Nico, e prima ancora ne La Sposa accanto a Serena Rossi. Nato a Pompei, ha esordito a teatro nel 2015 e frequentato una Scuola di alta formazione e vari laboratori teatrali, che lo hanno portato a stare molto in palcoscenico, prima di arrivare sul grande schermo nel 2020 con Benvenuti in Casa Esposito. Del Gaudio è anche un musicista.

Ecco il cast completo:

Francesco Del Gaudio: Peppino di Capri

Arianna Di Claudio: Roberta Stoppa

Gaja Masciale: Giuliana Gagliardi

Gianluca Di Gennaro: Bebè

Antonia Truppo: madre di Peppino

Alessandro Gervasi: Peppino da bambino

Pio Stellaccio: Bernardo Faiella

Arturo Scognamiglio: Ciro Faiella

Carlo Di Maro: Michele (frontman del Number Two)

Emanuele Luigi Cuomo: Didier

Francesco Sechi: titolare Kit Kat

Daniele Vagnozzi: Mario Cenci

