Cesare San Mauro, chi è il fidanzato di Angela Melillo (Isola dei Famosi 2021)

Chi è Cesare San Mauro, il fidanzato di Angela Melillo, la concorrente dell’Isola dei Famosi 2021? Una domanda che molti fan del reality show condotto da Ilary Blasi si sono posti dall’inizio di questa nuova edizione. Mamma di una bambina ed ex ballerina, Angela Melillo ha trovato chi le ha rubato il cuore dopo la fine della storia d’amore con il padre della figlia, Ezio Bastianelli. I due si sono separati dopo ben 7 anni di matrimonio ma a far dimenticare tutto ad Angela ci ha pensato la sua nuova fiamma Cesare San Mauro.

Il compagno di Angela Melillo è un avvocato e professore di diritto all’Università di Roma La Sapienza. Moltissime e prestigiose le sue pubblicazioni nell’ambito di diritto e legge ed è commentatore su diverse riviste specializzate importanti. Un amore che le ha fatto dimenticare il dolore per il matrimonio precedentemente finito.



