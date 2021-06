Cerimonia apertura Europei di calcio 2021: gli ospiti dello show

Quali sono gli ospiti (atleti e artisti) che prenderanno parte alla cerimonia di apertura degli Europei di calcio 2021 stasera – 11 giugno 2021 – a Roma? All’evento che sarà seguito in tutto il mondo prenderanno parte due campioni del mondo che a Roma hanno scritto pagine indelebili di storia come Francesco Totti e Alessandro Nesta. Poi la banda musicale della Polizia di Stato che eseguirà il brano “Guglielmo Tell” di Gioacchino Rossini. Insieme alla formazione musicale, composta da 84 elementi, entreranno in scena anche sei cavalieri della Polizia di Stato in uniforme storico-risorgimentale che, durante la performance della Banda Musicale, resteranno schierati lungo la pista di atletica leggera dello stadio. Ai lati del campo saranno presenti 24 atleti delle sezioni giovanili dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato (settori rugby, tiro a volo, arti marziali, lotta e scherma) che indossano l’uniforme EURO 2020. Prevista poi l’esibizione del Maestro Andrea Bocelli, che eseguirà l’aria di fama mondiale “Nessun Dorma” sul campo. Infine spazio a Martin Garrix, Bono e The Edge, che hanno realizzato “We Are The People” – canzone ufficiale di EURO 2020 – che saranno i protagonisti di una performance virtuale che utilizzerà tecnologie all’avanguardia per avvicinare i tifosi di tutto il mondo.

In tv e streaming

Dove vedere la cerimonia di apertura degli Europei di calcio 2021 (qui sopra gli ospiti) in diretta tv e live streaming? L’evento andrà in onda a partire dalle ore 20,30 in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre) e via satellite sui canali Sky Sport. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it o quella riservata agli abbonati Sky, SkyGo.