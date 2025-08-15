C’era una volta in America: trama, cast e streaming del film

Stasera, 15 agosto 2025 (Ferragosto), alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda C’era una volta in America (Once Upon a Time in America), film del 1984 diretto da Sergio Leone e interpretato da Robert De Niro, James Woods ed Elizabeth McGovern. Tratta dal romanzo omonimo di Harry Grey (The Hoods in originale) del 1952, la pellicola narra, nell’arco di più di quarant’anni (dagli anni ’20 ai ’60), le drammatiche vicissitudini del criminale David “Noodles” Aaronson e dei suoi amici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York, 1933. Epoca del Proibizionismo. Quattro spietati sicari, inviati da ignoti mandanti, cercano rabbiosamente il gangster David “Noodles” Aaronson, dopo aver assassinato Eve, la sua compagna. “Fat” Moe Gelly, proprietario del bar dove Noodles risiede, viene pestato a sangue, nel piano superiore del suo locale, finché non indica un teatro cinese con annessa fumeria d’oppio.

Noodles è lì per dimenticare la morte dei suoi tre amici e compari, “Patsy” (Patrick Goldberg), “Cockeye” (Philip Stein) e “Max” (Maximilian Bercovicz). In un flashback lo si vede assistere all’incendio di un camion carico di casse di whisky e alla morte degli amici, i loro corpi sull’asfalto, di cui uno completamente carbonizzato, quello di Max.

Due dei quattro scagnozzi irrompono nel teatro/fumeria cinese ma Noodles fugge in tempo da un’uscita secondaria. Recatosi al locale, uccide il terzo sgherro ma non soccorre Fat Moe per far credere ai nemici l’estraneità del suo amico alla vicenda, prende una chiave riposta in un orologio a pendolo e quindi si reca in una stazione ferroviaria dove apre una cassetta di sicurezza. Dentro c’è una valigia che contiene solo vecchi giornali. Confuso e rassegnato, decide di salire sul primo treno in partenza, diretto a Buffalo, scappando per sempre da New York per rifarsi una nuova vita.

1968. Noodles, oramai ultrasessantenne, torna a New York e incontra Moe che continua a gestire il bar. I due discutono di una strana lettera, apparentemente speditagli da un rabbino locale, in cui lo si invita a trattare il trasferimento delle salme dei suoi tre amici, avvenuto già otto mesi prima, a spese di un ignoto benefattore nel sontuoso cimitero di Riverdale. Noodles suppone che la missiva costituisca il messaggio di un vecchio nemico che gli fa così intendere di averlo rintracciato nonostante egli viva altrove sotto falso nome. Fat Moe lo ospita per la notte nell’appartamento adiacente al locale. Noodles, ora solo, vaga per il locale e guardando attraverso una feritoia che dà su un magazzino, vede affiorare alla mente antichi ricordi.

C’era una volta in America: il cast del film

Abbiamo visto la trama di C’era una volta in America, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert De Niro: David “Noodles” Aaronson

James Woods: Maximilian “Max” Bercovicz

Elizabeth McGovern: Deborah Gelly

Treat Williams: James “Jimmy” Conway O’Donnell

Tuesday Weld: Carol

Burt Young: Joe

Joe Pesci: Frankie Monaldi

Danny Aiello: capitano Vincent Aiello

William Forsythe: Philip “Cockeye” Stein

James Hayden: Patrick “Patsy” Goldberg

Darlanne Fluegel: Eve

Larry Rapp: “Fat” Moe Gelly

Dutch Miller: Van Linden

Robert Harper: Sharkey

Richard Bright: Chicken Joe

Gerard Murphy: Crowning

Scott Schutzman Tiler: David “Noodles” Aaronson da giovane[1]

Rusty Jacobs: Max Bercovicz giovane

Jennifer Connelly: Deborah Gelly giovane

Richard Foronjy: ag. Whitey

Olga Karlatos: donna nel teatro cinese

Mario Brega: Mandy uno dei sicari

Streaming e tv

