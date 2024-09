C’era una volta il West: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 31 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda C’era una volta il West, film del 1968 diretto da Sergio Leone. Un western all’italiana di registro epico prodotto dalla Paramount Pictures e interpretato da Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda e Jason Robards. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sweetwater, un modesto appezzamento di terra vicino a Flagstone (un’immaginaria città del West), è al centro di un conflitto: il terreno è stato acquistato da Brett McBain, il quale prevedeva che la ferrovia transcontinentale in costruzione sarebbe obbligatoriamente dovuta passare attraverso quella zona, l’unica in cui v’era una falda in grado di fornire l’acqua necessaria alle locomotive a vapore. Quando il magnate delle ferrovie Morton, invalido, ne viene a conoscenza, manda il suo sicario Frank a intimidire il proprietario del terreno per convincerlo ad andarsene, ma Frank invece uccide McBain e i suoi tre figli, lasciando delle prove per incriminare il bandito Cheyenne. Sembra che la terra non abbia più alcun proprietario, fino a che un’ex prostituta arriva da New Orleans, rivelando di essere Jill McBain, la nuova moglie di Brett e proprietaria del terreno.

Nel frattempo, un misterioso pistolero che suona un’armonica a bocca, in seguito soprannominato “Armonica” da Cheyenne, è alla ricerca di Frank e, dopo aver eliminato tre uomini che l’uomo aveva inviato a ucciderlo, arriva in una locanda sulla strada per Sweetwater, dove informa Cheyenne che i tre pistoleri sembravano spacciarsi come suoi uomini. Mentre a Sweetwater vengono consegnati dei materiali per costruire una stazione ferroviaria e una piccola città, Armonica spiega che Jill perderà Sweetwater a meno che la stazione non venga terminata prima che la squadra di costruzione della ferrovia raggiunga quel punto, così Cheyenne mette i suoi uomini a lavorare per costruirla.

Frank intanto si ribella a Morton, che voleva fare un accordo con Jill. Dopo averla violentata, Frank costringe la donna a vendere la proprietà all’asta. Egli cerca di comprare la fattoria a buon mercato intimidendo gli altri offerenti, ma Armonica arriva con Cheyenne e fa un’offerta molto più elevata basata sulla ricompensa per la consegna di Cheyenne alle autorità. Armonica respinge l’offerta di Frank di comprargli la fattoria a un dollaro in più di quanto pagato all’asta e i suoi uomini lo tradiscono e gli tendono un agguato, essendo stati pagati da Morton per rivoltarsi contro di lui, ma – con grande indignazione di Jill – Armonica aiuta Frank a ucciderli, al solo scopo di tenere quel privilegio per se stesso.

C’era una volta il West: il cast

Abbiamo visto la trama di C’era una volta il West, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudia Cardinale: Jill McBain

Henry Fonda: Frank

Jason Robards: Cheyenne

Charles Bronson: Armonica

Gabriele Ferzetti: Morton

Paolo Stoppa: Sam

Woody Strode: Stony

Jack Elam: Snaky

Keenan Wynn: sceriffo

Frank Wolff: Brett McBain

Lionel Stander: barista

Conrado San Martín: Vecino

Benito Stefanelli: uomo di Frank

Streaming e tv

Dove vedere C’era una volta il West in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 31 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.