C’era una volta a Montecarlo: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, sabato 3 agosto 2024, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda il film C’era una volta a Montecarlo, un film romantico francese diretto da Frederic Forestier. La pellicola dura 88 minuti e racconta la storia di un ragazzo che tenta di riscattarsi al tavolo da poker. Di seguito vediamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La storia racconta di Mehdi, un ragazzo sulla trentina che vive con sua mamma in un appartamento in affitto a Parigi. La sua vita nel sobborgo procede noiosa senza grandi stimoli, motivo per cui Mehdi preferisce starsene al tavolo da poker sfidando la sorte e chiedendo aiuto alla fortuna. Un giorno quel suo perseverare lo premia perché vince una cifra cospicua alla lotteria. Purtroppo, per quanto importante, quel denaro non si avvicina minimamente alla cifra che serve per acquistare un appartamento a sua madre. Per questo, consapevole delle sue doti al tavolo da poker, decide di preparare la valigia e partire verso Montecarlo. Qui si finge un principe marocchino, ma il suo obiettivo è arrivare al tavolo da poker dei più ricchi sperando di poter cambiare la sua vita. Ed è qui che incontra Elena, una ragazza affascinante che lavora alla receptionist dell’hotel dove alloggia e che capisce sin da subito che sta mentendo.

C’era una volta a Montecarlo: il cast del film

Chi fa parte del cast di C’era una volta a Montecarlo? Il film francese è diretto come già anticipato da Frederic Forestier e nel cast conta su diversi attori come Rayane Bensetti che interpreta il protagonista, Mehdi. A supportarlo ci sono Anne Serra e Antoine Dulery.

Streaming e TV

Dove vedere C’era una volta a Montecarlo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato prima, il film va in onda il 3 agosto 2024 alle ore 21:25 su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a RaiPlay, servizio gratuito previa registrazione che funziona sia via desktop che tramite app.