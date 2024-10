Cento streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Carlo Conti

Cento è il programma in onda questa sera, 6 ottobre 2024, alle ore 21.20 su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. Una serata speciale in diretta per festeggiare i 100 anni della Radio e i 70 della televisione in Italia. Tanti gli ospiti per ripercorrere questo doppio importante anniversario per il servizio pubblico. Era il 6 ottobre 1924 quando in Italia nasceva la radio. Il primo annuncio fu fatto da Maria Luisa Boncompagni. Ma dove vedere Cento in diretta tv e streaming? Ecco le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 il 6 ottobre 2024 in diretta al Salone della Cultura del Palazzo dei Congressi a Roma alle ore 21.30 dopo Affari tuoi con la conduzione di Carlo Conti. Una serata ricca di interviste, musica, canzoni, comicità, balletti e filmati di repertorio delle preziosissime Teche della Rai, per festeggiare i 100 anni della Radio e i 70 della televisione. Ci sarà anche l‘Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai Radio Televisione Italiana che eseguirà alcune delle sigle più famose della Rai e dei programmi da lei trasmessi. Tra gli ospiti Renzo Arbore, Mara Venier, i Pooh e Massimo Ranieri.

Cento streaming live

Se non siete a casa potete seguire Cento in diretta streaming su Rai Play. Potrete recuperare la serata in qualsiasi momento grazie la funzione on demand.